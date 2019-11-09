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9 ноября • обновлено в 20:43
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В Кропивницком полицейский задавил пешехода: фото 18+

1.5т Читать материал на украинском

В Крапивницком произошло смертельное ДТП с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по предварительной информации милиционер за рулем автомобиля марки Opel Astra на одной из улиц города совершил наезд на пешехода.

На данный момент следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, расследуют обстоятельства ДТП. Решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении.

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ДТП в Кропивницком

ДТП в Кропивницком

ГБР

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего – в случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве девушка за полчаса устроила два ДТП, объяснив это тем, что якобы в тот день получила водительские права.

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Теги
ДТП Государственное Бюро Расследований
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