В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего капитана ВСУ: эксклюзивные детали

В Кропивницком на окраине города покончил жизнь самоубийством через повешение 33-летний капитан ВСУ.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, предсмертной записки не обнаружено.

"Вечером, 27 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории лесопосадки на улице Генерала Жадова, в одном из спальных районов Кропивницкого, прохожий обнаружил повешенным на дереве мужчину в военной форме. При осмотре на теле погибшего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предсмертной записки также не нашли", - сообщил собеседник.

Он добавил, что личность погибшего была установлена – им оказался военнослужащий одной из военных частей.

"На момент смерти 33-летний капитан Вооруженных Сил Украины на службе не пребывал", – рассказал источник

Как сообщает ТСН со ссылкой на исполняющую обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анну Вольскую, погибший занимал должность командира противопожарной роты данной части.

"На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", – добавила она.

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