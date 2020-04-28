Главная Новости
28 апреля • обновлено в 22:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Кропивницком мужчина пытался наладить продажу масок за границу. Фото

511
Читать материал на украинском

СБУ разоблачила жителя Кропивницкого, который пытался наладить продажу за границу крупной партии защитных медицинских масок.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Продавать защитные средства он пытался в страны Северной Америки и Евросоюза, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

СБУ

По данным спецслужбы, клиентов мужчина находил через интернет, он предлагал им получать посылки через международные почтовые сервисы.

"Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовые декларации ложные сведения об отправителе и содержании почтового отправления", – отметили в СБУ.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

СБУ

Зафиксировано три попытки незаконной отправки средств индивидуальной защиты, экспорт которых запрещен постановлением Кабмина. Так, во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни бандероли содержали 3 тысячи медицинских масок, за которые он должен был получить 3 тысячи долларов.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

СБУ

Также есть информация, что мужчина планировал вывезти из Украины еще более 10 тысяч средств индивидуальной защиты

Государственная фискальная служба решает вопрос об изъятии партии масок и привлечении гражданина к административной ответственности.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении января-февраля из Украины вывезли около 38 миллионов медицинских масок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги