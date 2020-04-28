СБУ разоблачила жителя Кропивницкого, который пытался наладить продажу за границу крупной партии защитных медицинских масок.

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Продавать защитные средства он пытался в страны Северной Америки и Евросоюза, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу СБУ

По данным спецслужбы, клиентов мужчина находил через интернет, он предлагал им получать посылки через международные почтовые сервисы.

"Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовые декларации ложные сведения об отправителе и содержании почтового отправления", – отметили в СБУ.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу СБУ

Зафиксировано три попытки незаконной отправки средств индивидуальной защиты, экспорт которых запрещен постановлением Кабмина. Так, во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни бандероли содержали 3 тысячи медицинских масок, за которые он должен был получить 3 тысячи долларов.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу СБУ

Также есть информация, что мужчина планировал вывезти из Украины еще более 10 тысяч средств индивидуальной защиты

Государственная фискальная служба решает вопрос об изъятии партии масок и привлечении гражданина к административной ответственности.

Житель Кропивницкого пытался наладить продажу масок за границу СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении января-февраля из Украины вывезли около 38 миллионов медицинских масок.

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