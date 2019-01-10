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В Кривом Роге жестоко избили депутата: появились новые подробности

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Полиция расследует нападение на депутата Центрально-городского районного совета, председателя Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батьківщина" Вадима Мирзояна как покушения на убийство.

В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области отметили, что о ЧП сообщил врач одной из больниц Кривого Рога.

По его словам, в медицинское учреждение к ним поступил мужчина с многочисленными травмами.

"Выездом на место происшествия установлено, что на ул. Хостинской в Центрально-Городском районе неизвестные, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы", — уточнили в полиции.

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Вадим Мирзоян

Вадим Мирзоян

После инцидента нападавшие побежали в неизвестном направлении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины (покушение на убийство).

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве нагло обокрали внефракционного нардепа Виктора Кривенко.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКривой Рог
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Мир Миру
Мир Миру
Так депутатам доводиться, що третього Майдану не буде.
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