В Кривом Роге жестко избили депутата: опубликованы фото

В Днепропетровской области в Кривом Роге группа неизвестных лиц напала на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко.

Об этом политик сообщил лично на своей странице в Facebook: "Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера".

Также депутат опубликовал снимки, на которых видны следы после избиения.

В полиции установили, что нападавшие нанесли Немченко травмы головы и скрылись на автомобиле с места событий. Был объявлен план "Перехват" с целью задержания злоумышленников.

Решается вопрос об открытии уголовного дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Луцке жестоко избили женщину-копа.