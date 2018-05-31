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В Кривом Роге жестко избили депутата: опубликованы фото

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В Днепропетровской области в Кривом Роге группа неизвестных лиц напала на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко.

Об этом политик сообщил лично на своей странице в Facebook: "Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера".

Также депутат опубликовал снимки, на которых видны следы после избиения.

В полиции установили, что нападавшие нанесли Немченко травмы головы и скрылись на автомобиле с места событий. Был объявлен план "Перехват" с целью задержания злоумышленников.

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Решается вопрос об открытии уголовного дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Луцке жестоко избили женщину-копа.

Место
УкраинаКривой Рог
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