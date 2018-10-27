В Кривом Роге во время гонок авто врезалось в толпу зрителей: есть пострадавшие

В Кривом Роге во время автокросса один из автомобилей вылетел с трассы в зрителей и сбил двух женщин и ребёнка.

Как пишет местное издание krivbass.city во время перерыва между заездами присутствующих развлекали каскадёры. Один из гонщиков на машине выполнял трюки. Но неожиданно для всех он потерял контроль над авто. Машина вылетела в толпу зрителей, а затем врезалась в другой автомобиль.

В результате происшествия пострадали трое человек. Травмы разной степени получили две женщины и ребёнок. Одна из горожанок в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших забрали в больницу.

По словам водителя автомобиля, у его машины отказали тормоза. На место происшествия прибыли несколько десятков полицейских. Правоохранители устанавливают причины происшествия.

Отметим, что одним из организаторов мероприятия является народный депутат от "Оппозиционного блока" Андрей Гальченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге экипаж полиции протаранил маршрутку и две легковушки.