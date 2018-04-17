В Кривом Роге страшное ДТП с автобусом и маршруткой: восемь погибших

Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария - столкнулись маршрутка, легковушка и автобус.

В результате ДТП погибли восемь человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба полиции.

Четыре человека находятся в критическом состоянии. Автобус перевозил сотрудников компании "АрселорМиттал".

"Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал". в маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших", - информируют местные СМИ.

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