В Кривом Роге среди бела дня дерзко ограбили женщину: появились подробности и видео

В Кривом Роге женщину дерзко ограбили и избили среди белого дня, когда она выходила из магазина. Прохожие не пытались помешать преступнику.

Воспитательница детского сада Татьяна Бутюк в эфире ObozTV рассказала, что грабитель накинул ей на голову куртку, повалил на землю, избил и отобрал вещи - сумку и пакет с продуктами.

"На улице девушки вызвали полицию, полиция приехала минут через 5-6. Мы с ними ходили спрашивали у людей, кто видел такого..." - рассказала она.

Бутюк отметила, что ее сыновья не могли в тот день спасти ее от грабителя, "потому что их нет дома, они далеко - защищают нашу Украину".

Также женщина обратилась в райотдел, чтобы взять направление на судмедэкспертизу, но не получила его: "Мне с работы сказали, что нужно обратиться в судмедэкспертизу, потому что у меня синяя губа, синяя рука. А когда я обратилась к полицейским, они меня, мягко говоря, "послали надолго".

Журналистка Кристина Бондаренко рассказала в Facebook подробности инцидента в Кривом Роге: "Среди белого дня ограбили, когда выходила из магазина. И плачет и говорит, что отдала бы все и так, зачем бить. Теперь вся в синяках, без денег и продуктов, дико испуганная сидит дома. Что примечательно - прохожие, как часто бывает, тупо проходили мимо. Грабитель одел мешок на голову, похитил сумку со всем, - та просила хотя бы ключи от квартиры оставить, - бил руками и ногами".

Журналистка также сообщила, что полиция области заинтересовалась инцидентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кривом Роге преступник сбежал из-под стражи и напал на женщину.

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