В Кривом Роге спустя 3 года похоронили сожженную девочку

В Кривом Роге похоронили шестилетнюю Амину Менго, погибшую три года назад. По данным следствия, приемные родители сожгли ее тело, а останки выбросили в реку.

Отпевали девочку в храме Рождества Христова 2 июня, пишет местный сайт "Рудана".

Правоохранители только сейчас смогли отдать родным останки погибшей.

"Наконец-то мы предадим останки ребенка земле, надеюсь, что Аминочка получит покой", – сказала бабушка девочки Элла Менго.

Она отметила, что в преступлении так никого и не наказали.

"Справедливости нет. Тот, кто сжег моего ребенка, все еще на свободе, они везде гуляют, ходят на рыбалку. Все, что мне осталось от ребенка – пакетик, хоронить нечего. А для виновников нет даже домашнего ареста", – добавила бабушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2017 года полиция закончила расследование гибели Амины Менго. По данным следствия, приемные родители девочки – Татьяна и Юрий Кудрявцевы – сожгли ее тело в металлическом контейнере и выбросили останки в реку.

С того времени продолжаются судебные заседания, однако вину супружеской пары еще не доказали.

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