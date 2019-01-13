В Кривом Роге пьяный мужчина устроил перестрелку с полицейскими: что произошло

В Кривом Роге мужчина в нетрезвом состоянии выгнал свою жену на улицу посреди ночи и открыл огонь по сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, вызов в полицию поступил 13 января около 02:00.

Женщина сообщила, что муж после очередного скандала выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Она рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын.

"Инспекторы немедленно поднялись в квартиру. Буйный криворожец начал вести себя агрессивно и угрожать полицейским, а после отправился в одну из комнат и вышел оттуда с предметом, похожим на оружие, которое направил в сторону патрульных и выстрелил", — сказано в сообщении.

Согласно ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции", один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие, попав мужчине в ногу.

Правонарушитель госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

dp.npu.gov.ua

dp.npu.gov.ua

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