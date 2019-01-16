В Кривом Роге обрушился дом культуры: видео масштабного ЧП

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером, 15 января, в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошел обвал перекрытия между третьим этажом и кровлей. Пострадал 1 человек, его госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло на площади около 1000 квадратных метров. При этом общая площадь здания – 2 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что разрушение перекрытия произошло в 18:19 по ул. Вадима Гурова, 19. По состоянию на 21:20 среды поисковые работы завершены, погибших нет.

ДК "Коксохим" krlife.com.ua

Как сообщил "Первый криворожский", пострадавший - 26-летний мужчина. По предварительной информации у него закрытый перелом левого бедра, вывих и перелом плеча и подозрение на закрытый перелом таза. Его госпитализировали во 2-ю горбольницу.

Спасатели задействовали 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

ДК "Коксохим" krlife.com.ua

ДК "Коксохим" krlife.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в России в городе Шахты в результате взрыва бытового газа опять обвалилась многоэтажка, погибли минимум двое людей.

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