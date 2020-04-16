В Кривом Роге на улице расстреляли молодую пару: девушка погибла

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 16 апреля неизвестный открыл огонь по парню и девушке.
От полученных ранения 25-летняя жительница города скончалась, ее 26-летний спутник получил тяжелое ранение, пишет местный сайт "Первый городской".
По состоянию на 23:08 16 апреля в сообщении говорилось, что парня пытаются реанимировать на месте.
По предварительным данным, мужчина выстрелил в молодых людей из дробовика на улице Дышинского, а затем скрылся на автомобиле "Мазда 6" черного цвета.
Правоохранители ввели в городе план "Сирена".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области мужчина устроил стрельбу по спецназовцам.
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