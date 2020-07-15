В Кремле признали, что Россия имеет влияние на "Л/ДНР"

Марина Лисничук Расследования 14:25, 15.07.2020 Обновлено: 14:29, 15.07.2020

Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "Л/ДНР" на оккупированном Донбассе.

Но при этом он утверждает, якобы в Кремле ничего не знают об обострении ситуации на линии соприкосновения. Об сообщает УНИАН.

Отметим, что у представителя российских властей спросили об убийстве оккупационными войсками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов.

"Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом… Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики", – сказал на это Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.

  • По данным штаба ООС, на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.

  • Позже стало известно, что террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцевого. Погибший украинский военный медик и раненый боец оставались на поле боя.

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