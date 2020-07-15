В Кремле признали, что Россия имеет влияние на "Л/ДНР"

Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ имеют влияние на самопровозглашенные террористические "Л/ДНР" на оккупированном Донбассе.

Но при этом он утверждает, якобы в Кремле ничего не знают об обострении ситуации на линии соприкосновения. Об сообщает УНИАН.

Отметим, что у представителя российских властей спросили об убийстве оккупационными войсками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов.

"Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом… Сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики", – сказал на это Песков.

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