В Кременчуге женщина умерла после пластической операции

В одной из частных клиник Кременчуга Полтавской области умерла 38-летняя женщина, которой здесь провели пластическую операцию.

Как сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, информация о смерти женщины в одном из частных медицинских учреждений поступило 23 июня. Правоохранители начали производство по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Местное издание "Кременчугская газета" сообщило, что женщине делали пластическую операцию на носу. По завершении она осталась под присмотром на ночь в клинике, но на больничной койке умерла.

Причину смерти выяснят после вскрытия умершей. В клинике подтвердили факт смерти, однако комментировать инцидент отказались до завершения следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из больниц Каменского Днепропетровской области из-за наркоза умирают пациенты.