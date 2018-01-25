В Кременчуге разбился вертолёт: все подробности, фото и видео

В Автозаводском районе города Кременчуг Полтавской области во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером четверга, 25 января. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа.

Вертолет врезался в трос телевышки и упал, пишет Kg.ua.

Из-за ЧП у жителей прилегающего квартала пропало электричество, сообщает местное издание Telegraf.

"Мы привыкли к ним (вертолетам. - Ред.), они по вечерам летают. Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - рассказала очевидец.

По словам местных жителей, вертолет летел очень низко. В сети появились фото троса, разорванного вертолетом.

На борту Ми-8 находились слушатели во время учебно-тренировочного полета. Они проходили систему подготовки с устройством ночного видения.

kg.ua

К тушению привлечено 6 единиц техники и 25 спасателей.

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