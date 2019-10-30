В Кременчуге насмерть сбили известную женщину-волонтера: фото погибшей

В городе Кременчуг Полтавской области в среду, 30 октября, в ДТП погибла известная в городе 72-летняя волонтер Ольга Шевченко.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Кременчуга Анну Васенко сообщает Gazeta.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария произошла на улице Театральной около 9 часов утра. Наезд на Шевченко, у которой были проблемы со зрением, совершил водитель на автомобиле Audi белого цвета.

В Кременчуге насмерть сбили волонтера Ольгу Шевченко Gazeta.ua

"Водитель выполнял маневр – двигался задним ходом. И не увидел пожилую женщину. Скорость была невысокая, но он ее зацепил. Женщина упала и ударилась головой. От травмы головы она умерла в машине скорой помощи. По факту аварии, которая повлекла смерть пострадавшего, открыли уголовное производство. Автомобиль поставили на штрафплощадку", – пояснила Васенко.

Водитель в объяснении полиции сообщил, что он не видел женщину, которая переходила улицу и оказалась позади его автомобиля.

Как стало известно, Шевченко погибла по дороге в волонтерский центр. Там она помогала собирать ткань на маскировочные сетки и наполнять подушки, которые участницы организации изготовляют для помощи военным в зоне ООС.

В Кременчуге насмерть сбили волонтера Ольгу Шевченко kremen.today

В Кременчуге насмерть сбили волонтера Ольгу Шевченко kremen.today

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