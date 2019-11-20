В Кременчуге найден застреленным депутат: первые подробности

В Кременчуге на Полтавщине обнаружили мертвым 47-летнего местного бизнесмена, депутата Кременчугского городского совета от партии "УКРОП" Андрея Гаврилова.

Его нашли застреленным из огнестрельного оружия в собственном автомобиле. Трагедия произошла утром 20 ноября у школы-интерната №21, сообщают "Факты".

О том, что в салоне стоящего возле учебного заведения авто "в неестественной позе находится мужчина", в полицию сообщила женщина, которая просто проходила мимо.

Андрей Гаврилов Кременчугская газета

Правоохранители произошедшее пока не комментируют, ссылаясь на то, что авто с трупом еще не исследовали. Очевидцы же отмечают, что через окно можно разглядеть огнестрельное оружие, которое лежит погибшем.

Застрелился депутат сам или его убили – пока неизвестно. При этом установлено, что он прибыл в этот район города, чтобы забрать своего сотрудника.

Депутата нашли застреленным в собственном автомобиле Кременчугская газета

По данным "Кременчугской газеты", рассматривается версия суицида. Отмечается, что разрешение на оружие – ружье, у Гаврилова действительно до следующего года.

Известно, что Андрей Гаврилов исполнял депутатские обязанности с 2015 года. Помимо этого, он был владельцем четырех фирм, среди которых – цех по переработке мясной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области 30 октября в ДТП погибла известная в городе 72-летняя волонтер Ольга Шевченко. Отмечается, что наезд на женщину, у которой были проблемы со зрением, совершил водитель на автомобиле Audi белого цвета.

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