"В моей смерти виноваты кредиторы!" На Полтавщине медсестра убила себя уколом: новые детали

Медсестра, которая совершила суицид в Кременчуге на Полтавщине, подвергалась "террору" коллекторов из-за огромных долгов.

Об этом сообщают "Факты". Екатерина 17 лет проработала реанимационной сестрой. Ее тело 5 февраля обнаружили в квартире одной из многоэтажек (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Установлено, что женщина совершила суицид, введя в вену смертельную дозу медицинского препарата. Она работала медсестрой в одном из лечебных учреждений города, ей было немного за 30 лет. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу", – рассказала пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко.

В Кременчуге медсестра совершила суицид из-за коллекторов Коллаж

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается. В медучреждении, где работала погибшая, говорят, что она не смогла вовремя выплатить взятый кредит, из-за чего коллекторы превратили ее жизнь в ад.

В сюжете НТН сообщается, что женщина брала в долг даже у коллег, при этом ее муж, с которым женщина прожила 5 лет, не знал о задолженностях.

Теперь кредиторы угрожают, что оставят мужчину без жилья и заберут все имущество.

Супруг погибшей рассказал о предсмертной записке жены. "В случае смерти не виню никого. Я ушла на тот свет из-за долгов и прессинга кредиторов", – процитировал он текст.

Отмечается, что если следователи соберут достаточно доказательств, что женщина убила себя из-за коллекторов, то переквалифицируют дело в "доведение до самоубийства".

Как писал OBOZREVATEL, ранее патрульный в Черкассах спас 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить самоубийство.

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