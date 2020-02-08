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9 февраля • обновлено в 02:56
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"В моей смерти виноваты кредиторы!" На Полтавщине медсестра убила себя уколом: новые детали

20т
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Медсестра, которая совершила суицид в Кременчуге на Полтавщине, подвергалась "террору" коллекторов из-за огромных долгов.

Об этом сообщают "Факты". Екатерина 17 лет проработала реанимационной сестрой. Ее тело 5 февраля обнаружили в квартире одной из многоэтажек (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Установлено, что женщина совершила суицид, введя в вену смертельную дозу медицинского препарата. Она работала медсестрой в одном из лечебных учреждений города, ей было немного за 30 лет. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу", – рассказала пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко.

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В Кременчуге медсестра совершила суицид из-за коллекторов

В Кременчуге медсестра совершила суицид из-за коллекторов

Коллаж

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается. В медучреждении, где работала погибшая, говорят, что она не смогла вовремя выплатить взятый кредит, из-за чего коллекторы превратили ее жизнь в ад.

В сюжете НТН сообщается, что женщина брала в долг даже у коллег, при этом ее муж, с которым женщина прожила 5 лет, не знал о задолженностях.

Теперь кредиторы угрожают, что оставят мужчину без жилья и заберут все имущество.

Супруг погибшей рассказал о предсмертной записке жены. "В случае смерти не виню никого. Я ушла на тот свет из-за долгов и прессинга кредиторов", – процитировал он текст.

Отмечается, что если следователи соберут достаточно доказательств, что женщина убила себя из-за коллекторов, то переквалифицируют дело в "доведение до самоубийства".

Как писал OBOZREVATEL, ранее патрульный в Черкассах спас 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить самоубийство.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Кременчуг
Теги
видео долги кредит коллектор самоубийство
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Червоний Данило
Червоний Данило
объявить коллекторов вне закона и судить по строгости закона на 10 лет за коллекторство! люди запомните, все кредиты застрахованы! на момент передачи вашего кредите коллекторам, вы уже ничего не должны банку! банк получил за вас страховку и ваш долг продал на удачу кредиторам!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стряв майдан,мыздобулы сукс!
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Livesey David
Livesey David
Зато и стоял майдан.
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