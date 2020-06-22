В Кременчуге грабитель напал на кассиршу "Швидко Гроші": женщина скончалась

Полиция Кременчуга ищет мужчину, который ограбил пункт выдачи кредитов "Швидко Гроші" и напал на кассиршу, из-за чего она умерла в реанимации.

Как сообщается на официальном сайте полиции Полтавской области, ограбление произошло 20 июня около 17:11 (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"В помещение "Швидко Гроші" зашел мужчина, с применением насилия в отношении женщины забрал из сейфа деньги и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

35-летняя кассирша от тяжелых травм скончалась в реанимационном отделении городской больницы.

Приметы нападавшего: на вид 45-60 лет, рост 175-185 см, крепкое телосложение, короткие волосы.

Полиция осуществляет досудебное расследование по ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

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