В Кропивницком на пешеходном переходе авто насметь сбило женщину. Кадры 18+

В Кpопивницком женщину сбили на "зебре". Коллаж

В Кропивницком утром пятницы, 4 сентября, местная жительница за рулем автомобиля Nissan сбила 51-летнюю женщину, которая пересекала дорогу на пешеходном переходе.

Информацию о ДТП на улице Чикаленко, возле стадиона "Звезда", копы получили около 8:00, сказано на сайте ГУ Нацполиции Кировоградской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Потерпевшая погибла на месте аварии от полученных телесных повреждений.

"Апостроф" пишет, что, предварительно, за рулем машины находилась 46-летняя директор одной из местных школ. По данным соцсетей, якобы она получила права только месяц назад. Погибшая – библиотекарь одного из городских вузов. У нее осталось двое детей.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Осторожно! Кадры 18+!

Фото с места аварии. Facebook / Алексей Кириченко

Женщину сбили на пешеходном переходе. Facebook / Алексей Кириченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ладыжине Винницкой области в результате столкновения мотоцикла, велосипеда и автомобиля погибли два человека.

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