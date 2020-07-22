На Донетчине посреди улицы развязалась стрельба: есть убитый и раненный

В городе Константиновка Донецкой области вечером вторника, 21 июля, произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Еще один мужчина получил ранения, он находится в больнице, передает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что стрельба развязалась посреди улицы. Преступники скрылись на неустановленном автомобиле.

Злоумышленников разыскивает полиция, объявлено операцию "Сирена". Подтверждения преступления на официальном сайте полиции пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на дискотеке курортного поселка Урзуф "Аврора" (Донецкая область) произошла жестокая драка между посетителями и охранниками.