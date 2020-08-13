В Конотопе облили зеленкой “единороса” из Крыма. Видео

Предатель приехал из Кріма в Конотоп за украинским загранпаспортом. Коллаж

Активисты Национального корпуса облили зеленкой члена "Единой России" Василия Лукьянова, приехавшего из оккупированного РФ Крыма в Конотоп.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Национальный корпус". Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Задержали сторонника Кремля возле здания миграционной службы, куда он пришел за украинским загранпаспортом.

Ветераны войны спросили у Лукьянова о его отношении к аннексии Крыма, президенту России Владимиру Путину.

Тот признал, что голосовал на "крымском референдуме" и приехал в Конотоп, чтобы получить ID-карту.

Предатель заявил, что вступил после оккупации полуострова в партию "Единая Россия", однако уточнил, что его якобы "заставили" это сделать.

После того, как сепаратиста облили зеленкой, его передали в руки Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом был задержан член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который поддерживал окуппацию полуострова.