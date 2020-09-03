В Командовании ООС ответили на угрозы Пушилина "уничтожить" позиции ВСУ

В Командовании ООС обвинили Пушилина в распространении фейка о ЗСУ .

В Командовании ООС опровергли фейк главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина о том, что ВСУ якобы оборудуют новые позиции в зоне разведения войск. Из-за этого пособник оккупантов грозился открыть огонь по защитникам Украины, если укрепления не будут разобраны до 3 сентября.

В комментарии "Новостям Донбасса" заместитель командующего ООС Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня.

По его словам, на заседании в ТКГ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности 2 сентября этот вопрос обсуждался. Украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушения установленного перемирия.

Также делегаты попросили обратить внимание и проконтролировать происходящее в районе населенного пункта представителей ОБСЕ. В то же время Бондарь дал оптимистичные прогнозы развития ситуации.

"Ситуация, скорее всего, урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона", – отметил защитник, подчеркнув, что все обвинения Пушилина безосновательны.

Напомним, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский рассказал, что 2 сентября на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук довел главу российской делегации Бориса Грызлова до припадка.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай заявил, что мечтает пройтись с колоннами российских оккупантов по Киеву и, в частности, по главной улице столицы Украины Крещатику. По его словам, он хочет успеть сделать это до смерти.

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