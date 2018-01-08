"В колонию их!" Экс-пленный "ДНР" выступил с резонансной идеей по Донбассу

Сторонников России на Донбассе нужно отправить в колонию, чтобы они восстанавливали все, что разрушили.

Соответствующее мнение высказал в интервью изданию "Гордон" бывший пленник террористов "ДНР", украинский военнослужащий Николай Герасименко.

"Вот те на Донбассе, кто продались и кричали "Россия, Россия!" – первыми переобуются. Уже переобуваются. Пусть разоружаются, адаптируются и в колонию их. Не строгого режима, но в колонию. Пусть там работают, восстанавливают, что разрушили. Я и президенту об этом говорил", – рассказал он.

Николай Герасименко Гордон

По его мнению, никакой стены с оккупированной территорией возводить нельзя, потому что землю нужно возвращать. К тому же, там находится много людей в безвыходном положении, которые не могут выехать и ждут возвращения Украины.

"За остальных надо бороться. Я когда в макеевской колонии в одиночке сидел, частный сектор из окна видел. Там дедушка с бабушкой жили, разговаривали по нашему, по-украински. Несчастные, старые. Газа нет, отопление на угле. Они козочку пасли каждый день, чтобы хоть как-то прожить. Вот такие никуда не выедут, будут сидеть и ждать нас. И таких там много", – отметил он.

Герасименко вспомнил самой начало Иловайского котла. Он выезжал на задание, а в этот момент вышла бабушка со двора и начала крестить его и машину.

"В Иловайске я 300-х вывозил, и ни один раненый не может отстреливаться. Только я могу, но я за рулем и еще сзади колонну веду. Может, потому и выжил в Иловайске, что незнакомая бабушка меня перекрестила. Я этот момент сильно запомнил", – сказал Герасименко.

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