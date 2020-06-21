В Коломые (Ивано-Франковская область) 26-летний водитель Renault Kangoo наехал на двух девочек, одна из которых в результате аварии скончалась.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, ДТП произошло на перекрестке улиц Мазепы и Миколайчука. Дети с велосипедами переходили дорогу в разрешенном месте.

Во время столкновения одной девочке удалось отскочить и убежать, а вторая, восьмилетняя, получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Полицейские задержали водителя, признаков опьянения у него не обнаружили, но взяли кровь на исследование. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

В Коломые сбили ребенка. (источник фото: Национальная полиция в Ивано-Франковской области)

В Коломые водитель насмерть сбил 8-летнюю девочку В Коломые сбили ребенка. (источник фото: Национальная полиция в Ивано-Франковской области)

Как писал OBOZREVATEL, накануне на трассе Днепр-Запорожье случилась смертельная авария. Скончались трое человек, в том числе ребенок.