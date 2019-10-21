Под Киевом после ДТП расстреляли водителя: подробности и фото

В понедельник, 21 октября, в селе Княжичи Броварского района на Киевщине неизвестные после ДТП обстреляли водителя легкового авто, в результате чего он был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что стрелки скрылись с места преступления в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.

В Княжичах после ДТП расстреляли водителя Нацполиция

Предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь.

Раненого водителя доставили в больницу. На место происшествия прибыли руководство Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины ввели полицейскую специальную операцию "Сирена". Правоохранители обратились к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств.

Под Киевом ДТП закончилось стрельбой Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического оружия и скрылся в неизвестном направлении.

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