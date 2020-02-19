Главная Новости
19 февраля • обновлено в 23:03
МоваЯзык
Кияни Видео

/ Пульмонология

В Китае назвали препарат против коронавируса

1.8т
Читать материал на украинском

В Китае назвали противовирусный препарат "Абидол" лекарством против коронавируса.

Об этом сказано в заявлении местного Минздрава. Средство вошло в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Врачи отметили высокие противовирусные показатели препарата и рассматривали его в предыдущих лечебных планах.

Новости
В СНБО предложили "воскресить" СЭС из-за коронавируса. Документ

Отметим, стоит различать "Абидол" с другим лекарством – "Арбидолом".

В Китае назвали препарат против коронавируса

В Китае назвали препарат против коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, Украина готовится к эвакуации из Китая из-за коронавируса 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости медицины

Топ-публикации

Топ-блоги