В Китае назвали противовирусный препарат "Абидол" лекарством против коронавируса.

Об этом сказано в заявлении местного Минздрава. Средство вошло в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Врачи отметили высокие противовирусные показатели препарата и рассматривали его в предыдущих лечебных планах.

Отметим, стоит различать "Абидол" с другим лекарством – "Арбидолом".

В Китае назвали препарат против коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, Украина готовится к эвакуации из Китая из-за коронавируса 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

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