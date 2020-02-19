В Китае назвали противовирусный препарат "Абидол" лекарством против коронавируса.
Об этом сказано в заявлении местного Минздрава. Средство вошло в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса вместе с хлорохинфосфатом и Рибавирином в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.
Врачи отметили высокие противовирусные показатели препарата и рассматривали его в предыдущих лечебных планах.
Отметим, стоит различать "Абидол" с другим лекарством – "Арбидолом".
В Китае назвали препарат против коронавируса
Как писал OBOZREVATEL, Украина готовится к эвакуации из Китая из-за коронавируса 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
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