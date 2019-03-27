"В кислоте, бл*, ни разу не участвовал": появилось неожиданное признание подозреваемого в убийстве Гандзюк 

В сети обнародовано скрытое видео беседы с Алексеем ("Москалом") Левиным, подозреваемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

На записи, опубликованной "Слідство.Інфо", он рассказывает, как к нему пришел заместитель председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева Евгений Рищук (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Я тебе честно говорю, в кислоте бл*, я вообще ни разу не участвовал, и сам ох*ел от того, что они это сделали... Ко мне однажды, если честно, так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба… Он приехал, подозвал меня и говорит: я о тебе наслышан, мне порекомендовали к тебе обратиться. У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать — облить фекалиями или еще что-то. Я готов за это хорошо заплатить", — отметил подозреваемый.

Алексей Левин Скриншот видео

"Я сказал, что этой темой уже не занимаюсь, но спросил о его интересе. Он говорит: у меня здесь лес, еще есть какие-то моменты, она везде свой нос сует", — продолжил Левин.

Он также подчеркнул, что Гандзюк 100% мешала Рищуку.

После публикации соответствующего видео спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сделал заявление.

"Видео Алексея Левина, которое недавно появилось в сети интернет, рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: Левина и Владислава Мангера, адвокаты которого организовали это интервью. Тем более, что оно появилось в Украине именно в дни рассмотрения в Шевченковском райсуде изменения меры пресечения в отношении Мангера, где прокуратура, как известно, настаивает на безальтернативном аресте", - написал он в Facebook.

По словам Лысенко, ни одного доказательного значения это интервью лица, скрывающегося от следствия, к сожалению, не имеет.

"Уполномочен заявить, что в этом видео Левина для нас нет новостей в связи с тем, что в последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления. Следствие рассматривает рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость. Понятно, что фамилий и сути полученных показов разглашать на этом этапе в интересах следствия я не имею возможности", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!