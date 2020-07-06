В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд: фото масштабной аварии

Дарья Дурова Расследования 18:09, 6.07.2020 Обновлено: 18:32, 6.07.2020

На станции Чернолесская в Кировоградской области 6 июля сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.

Инцидент произошел, когда машиниста и его помощника не было в кабине, передает "Думская". В результате аварии никто не пострадал.

Предварительно, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Электровоз врезался в будку на станции, повалил столб. Вагоны слетели с рельсов, а часть перевернулась и улетела с насыпи.

Поезд сошел с рельсов.
Думская

ЧП произошло с электровозом ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанным к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка". Причину происшествия выясняют железнодорожники.

Поезд сошел с рельсов.
Думская
Поезд сошел с рельсов.
Думская
Поезд сошел с рельсов.
Думская
Поезд сошел с рельсов.
Думская

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Одессе грузовой поезд сошел с рельсов, врезался в бетонное ограждение и загорелся.

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