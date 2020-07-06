В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд: фото масштабной аварии
Поезд сошел с рельсов. Думская
На станции Чернолесская в Кировоградской области 6 июля сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.
Инцидент произошел, когда машиниста и его помощника не было в кабине, передает "Думская". В результате аварии никто не пострадал.
Предварительно, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Электровоз врезался в будку на станции, повалил столб. Вагоны слетели с рельсов, а часть перевернулась и улетела с насыпи.
Поезд сошел с рельсов. Думская
ЧП произошло с электровозом ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанным к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка". Причину происшествия выясняют железнодорожники.
Поезд сошел с рельсов. Думская
Поезд сошел с рельсов. Думская
Поезд сошел с рельсов. Думская
Поезд сошел с рельсов. Думская
Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Одессе грузовой поезд сошел с рельсов, врезался в бетонное ограждение и загорелся.