"В кино такое не покажут": украинцев поразил героизм раненого АТОшника

Украинский доброволец на Донбассе после страшного ранения в лицо во время боя выжил и добил врага.

Об этом написал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

"На одном из участков фронта, недавно, наши атаковали дозор российских наемников, троих уничтожили. Но перед смертью один из наемников выстрелил в бойца нашей ударной группы, выстрел прямо в лицо!", - написал он.

Facebook Юрия Бутусова

Автоматная пуля распорола бойцу щеку, но он смог выжить.

Facebook Юрия Бутусова

"Он выжил после выстрела в упор! И успел добить врага. Да, в кино такое не покажут, жизнь создает сюжеты посильней. По счастью наш герой будет жить, и ни бой, ни страшная рана его не сломали", - добавил журналист.

По его словам, боец воюет в одном из "подразделений, которых на фронте, скажем так, нет, и которые воюют только благодаря потрясающему энтузиазму и народной помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в Киеве бул ранен в голову бывший военный и блогер Валерий Ананьев.