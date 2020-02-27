В Киеве в среду, 26 февраля, полиция задержала восемь жителей Ривненской области, которые перевозили незаконно вырубленную древесину.

Подозреваемые организовали вырубку дуба на территории ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица" и в Межигорском лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Сумма ущерба, по данным следствия, достигает миллиона гривень (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Каждый участник преступной группировки отвечал за свое направление деятельности: организация незаконной порубки древесины, подбор работников и доставка их в Киев, транспортировки древесины в склады хранения, а также в населенные пунктам, которые указывали клиенты.

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

В целях конспирации тщательно планировали каждый выход на "работу" и маршруты вывоза древесины. Склад хранения находился в г. Ривне. В дальнейшем реализовывали древесину по цене 500 долларов США за кубический метр.

Также по месту жительства фигурантов и складских помещений были проведены санкционированные обыски. Правоохранители изъяли "черновые" записи, бревна срубленных деревьев породы "дуб" и оборудование.

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

Пяти фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, а трем – по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 УК Украины.

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

В Киеве задержали группировку "черных" лесорубов Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Полиция приступила к установлению полного круга лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе проверяются должностные лица лесных хозяйств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему экспорта в Европейский Союз незаконно вырубленной древесины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!