В Киеве взяли в заложники известного правозащитника: что известно

В Киеве взяли в заложники председателя правления "Международной Лиги защиты прав граждан Украины" Эдуарда Багирова.

Об этом сообщила в Facebook жена правозащитника Анна Багирова. По ее словам, мужа 13 июня удерживали силой в течение двух часов двое сотрудников полиции и криминальный авторитет Олег Б. со своими подчинёнными.

"Его били, забрали паспорт и документы на машину. Угрожали убийством ему и членам нашей семьи", – написала Анна.

Эдуард Багиров Зеркало недели

Женщина отметила, что связалась с начальником полиции Киева и по его приказу правоохранители Оболонского района освободили Эдуарда. Также был задержан и "главарь банды вымогателей".

"Сегодня (14 июня. – Ред.) будут переданы материалы в прокуратуру Оболонского района. Готовим заявление на имя прокурора Киева и на имя начальника полиции, а также в Государственное бюро расследований", – отметила Анна Багирова.

Нападение на своего мужа женщина сравнила с беспределом в 90-е годы прошлого века.

"Если уже Эдуарда Багирова, известного и публичного человека, общественного деятеля, взяли в заложники в столице Украины и совершали физическое насилие, что могут они сделать с гражданами Украины в регионах. При этом в уголовном преступлении вместе с бандитами принимали участие действующие сотрудники правоохранительного органа" – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грабитель напал на мужчину в кабине лифта, ударил его ножом, после чего забрал сумку с телефоном и другими вещами. Нападавший с места происшествия скрылся.

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