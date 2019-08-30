В Киеве встречать не будут: появились новые подробности обмена пленных

Официальной встречи в аэропорту в Киеве освобожденных пленных моряков и политзаключенных не будет.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины. Отмечается, что их сразу же отвезут в больницу.

Эту же информацию ранее озвучивали и родные пленных моряков, которые уже выехали в Киев.

Аэропорт "Жуляны" ждет пленных "Крым.Реалии"

Из официальных и независимых источников до сих пор подтверждения этой информации нет.

При этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что переговоры касательно обмена пленными еще продолжаются. В то же время в СМИ появилась информация о том, что сам процесс может произойти в буферной зоне аэропорта "Киев".

Позже адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов подтвердил, что 29 августа моряков вывезли из СИЗО Москвы в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными. Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

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