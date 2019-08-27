В Киеве устроили дерзкое вооруженное ограбление ювелирного: фото с места преступлени

В понедельник, 26 августа, в Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате нападения никто не пострадал.

"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", — говорится в сообщении.

Ограбили ювелирный в Киеве Полиция Киева

Ограбили ювелирный в Киеве Полиция Киева

Ограбили ювелирный в Киеве Полиция Киева

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Как отмечается, во время ЧП охранника заведения не было в помещении.

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства ст. 187 УКУ (разбой).

Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом совершили налет на дом бизнесмена.

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