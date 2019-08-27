В Киеве устроили дерзкое вооруженное ограбление ювелирного: фото с места преступлени

В понедельник, 26 августа, в Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате нападения никто не пострадал.
"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", — говорится в сообщении.
Ограбили ювелирный в Киеве
Полиция Киева
Ограбили ювелирный в Киеве
Полиция Киева
Ограбили ювелирный в Киеве
Полиция Киева
Как отмечается, во время ЧП охранника заведения не было в помещении.
Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства ст. 187 УКУ (разбой).
Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом совершили налет на дом бизнесмена.
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