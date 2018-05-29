В Киеве убили Бабченко: факты из жизни журналиста

Журналист Аркадий Бабченко, убитый 29 мая в Киеве, был критиком кремлевского режима и одним из основателей жанра современной военной прозы.

Он родился 18 мая 1977 года в Москве в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы.

Бабченко окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву. Он служил связистом, а также был командиром расчета в гранатометном взводе после начала Второй чеченской войны. В 2000 году его уволили в запас в звании старшины гвардии, после чего началась его журналистская карьера.

Он был военным корреспондентом "Московского комсомольца" и "Новой газеты", работал в программе "Забытый полк", а также сотрудничал с газетами, журналами и телепередачами.

В марте 2012 года против Бабченко было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации "Призывы к массовым беспорядкам" из-за публикации поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы".

Кроме того, он издавал журнал "Искусство войны" и занимался проектом "Журналистика без посредников".

Острые нападки на Бабченко были связаны с катастрофой Ту154 над Черным морем, когда журналист заявил, что летевшие в Сирию российские артисты имени Александрова недостойны сожаления. В связи с этим российский депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить уголовное дело и лишить его гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко вместе с семьей уехал из России из-за постоянно поступавших угроз. После этого он жил в Праге, Израиле и Киеве.

В октябре 2017 по май 2018 года он вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Он также получил семь премий: Союза журналистов России "За мужество и профессионализм", "За мужество в литературе" в рамках премии "Дебют", две премии журнала "Новый мир", English PEN-Club, Frontline club, Артема Боровика за очерки "Война и мир по принуждению" и PEN-Cluba.

Книги Бабченко переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко убили в Киеве 29 мая. Одной из версий, по словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, будут действия российских спецслужб. В связи с этим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.