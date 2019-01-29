В Киеве толпа детей жестоко избила мужчину: история получила неожиданную развязку

Несовершеннолетних детей, которые избили мужчину в центре Киева, нашли активисты организации С14.

Об этом в Facebook сообщил координатор С14 Сергей Мазур, опубликовав снимки, сделанные около столичной мечети Ар-Рахма.

"Несовершеннолетние чеченцы извинились за коллективное избиение мужчины на Бессарабке. Это стало возможным благодаря С14, "Традиции и порядку" и "Правому сектору". Подняли на уши всех и добились своего", – рассказал Мазур.

Отметим, что позже он удалил пост из соцсети.

Дети избили мужчину в Киеве Facebook

Дети избили мужчину в Киеве Facebook

Дети избили мужчину в Киеве Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве около "Арена Сити" ночью 27 января подростки толпой жестоко избили лежащего человека.

Свидетели утверждали, что нападавшие кричали: "Мы чеченцы, вы не знаете, с кем связались".

По словам парня-участника драки, все началось после того, как неизвестный мужчина толкнул одного из подростков.

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