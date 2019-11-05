"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

В Киеве сотрудники МВД нагрянули с обысками к известной экс-добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пума") и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Сообщения об этом появились на страницах их друзей в Facebook. Отмечается, что правоохранители приступили к обыску еще в 6 утра как в квартирах, где проживают указанные люди, так и в жилье, в котором они даже не прописаны (как в случае с Инной Грищенко – полиция обыскала дом ее матери).

"Обыски и репрессии уже начались! У воинов и их семей", – написала Анна Широкова.

Инна и Владислав Грищенко Facebook Инны Грищенко

"Снова обыски, причем одновременно на двух домашних адресах у "Бандеровки Евдокии" и "Пумы Петровны", – также пожаловался Роман Мохончук.

Новость об обысках у Героев российско-украинской войны глубоко возмутила общественность, и люди заговорили о возврате в Украину сталинских методов борьбы с патриотами.

Инна Грищенко ("Пума") Facebook Инны Грищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня у известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова также прошли обыски по откровенно немотивированному решению суда.

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