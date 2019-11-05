Главная Новости
5 ноября • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

3.8т Читать материал на украинском

В Киеве сотрудники МВД нагрянули с обысками к известной экс-добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пума") и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Сообщения об этом появились на страницах их друзей в Facebook. Отмечается, что правоохранители приступили к обыску еще в 6 утра как в квартирах, где проживают указанные люди, так и в жилье, в котором они даже не прописаны (как в случае с Инной Грищенко – полиция обыскала дом ее матери).

"Обыски и репрессии уже начались! У воинов и их семей", – написала Анна Широкова.

Новости
"Не знаем, как выплачивать": на Львовщине разгорелся скандал из-за циничного приговора Герою АТО

Инна и Владислав Грищенко

Инна и Владислав Грищенко

Facebook Инны Грищенко

"Снова обыски, причем одновременно на двух домашних адресах у "Бандеровки Евдокии" и "Пумы Петровны", – также пожаловался Роман Мохончук.

Новость об обысках у Героев российско-украинской войны глубоко возмутила общественность, и люди заговорили о возврате в Украину сталинских методов борьбы с патриотами.

Инна Грищенко ("Пума")

Инна Грищенко ("Пума")

Facebook Инны Грищенко

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

"Возвращается 37 год?" В Киеве разгорелся скандал из-за обысков у добровольцев

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня у известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова также прошли обыски по откровенно немотивированному решению суда.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
87
8
Смешно
3
Интересно
23
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Красноармеец Киевский, ПНХ, совкодрочер лаптеногий!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ежедневные гранаты искали и прочее оружие, добровольно вывезенное из АТО?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Мусорню всіх гатунків на стовпи разом із зебілоїдами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Олефіренко Валерій, тварюк-ЗЕбилоидов всех на Ростов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения