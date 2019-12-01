В Киеве расстреляли авто с ребенком: стало известно имя жертвы покушения

В Киеве во время обстрела автомобиля покушались на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

По данным источника OBOZREVATEL, сам бизнесмен не пострадал. От полученных травм скончался ребенок, который также находился внутри.

Покушение на Соболева

Эту информацию также подтвердил журналист Денис Бигус, отметив, что Соболев арендовал джип. Уточняется, что погибшим был ребенок депутата.

Как известно, Вячеслав Соболев – украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, бизнесмен. Более того, он является владельцем ресторана "Марио", который находится на улице Тарасовской, где произошло ЧП.

Вячеслав Соболев wikipedia

В 2002 году он был избран депутатом городского совета от Донецка. Кандидатура Соболева была выдвинута от районной организации Союза "За единство, согласие и возрождение". В Донецком горсовете Вячеслав Соболев возглавил постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, торговли, общественного питания и предоставления услуг населению.

С апреля 2005 года он занимал должность заместителя городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

Вячеслав Соболев facebook/vyacheslav.sobolev

Более того, занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 стал депутатом Киевского облсовета от БПП.

Вячеслав Соболев facebook/vyacheslav.sobolev

В 1997 году в Донецке был учредителем первой сети супермаркетов "Обжора". В 2007 году Соболев ее продал.

Соболев является отцом пятерых детей.

OBOZREVATEL выяснил, что Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с еще одним влиятельным "донецким". Ему и его семье поступали угрозы в том числе физической расправы. По словам Соболева, материалы были переданы в правоохранительные органы.

"У этих людей в жизни есть один девиз - решаем все и везде. А учитывая их неограниченные финансовые возможности, всех неугодных или несогласных они уничтожают всевозможными методами", – рассказывал Соболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. ЧП произошло на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской около 17:00.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover были видны последствия выстрела. Пострадал водитель внедорожника, ребенок погиб.

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