В Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука
В Киеве возле офиса главы партии "За життя" Виктора Медведчука произошёл взрыв.
Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNEWS.
"Очевидцы сообщили нашему телеграм-каналу, что возле офиса главы партии "За жить" Виктора Медведчука произошёл взрыв. По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв", – сказано в сообщении.
По данным телеграмм-канала, полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что под офисом Медведчука якобы проходил какой-то пикет, после которого прозвучал взрыв.
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