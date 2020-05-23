В Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука

Валентина Гембарская Расследования 14:34, 23.05.2020 Обновлено: 14:41, 23.05.2020

В Киеве возле офиса главы партии "За життя" Виктора Медведчука произошёл взрыв.

Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNEWS.

"Очевидцы сообщили нашему телеграм-каналу, что возле офиса главы партии "За жить" Виктора Медведчука произошёл взрыв. По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв", – сказано в сообщении.

По данным телеграмм-канала, полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что под офисом Медведчука якобы проходил какой-то пикет, после которого прозвучал взрыв.

Взрыв возле офиса Медведчука
Взрыв возле офиса Медведчука

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