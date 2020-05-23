Главная Новости
23 мая • обновлено в 14:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука

2.4т
Читать материал на украинском

В Киеве возле офиса главы партии "За життя" Виктора Медведчука произошёл взрыв.

Об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNEWS.

"Очевидцы сообщили нашему телеграм-каналу, что возле офиса главы партии "За жить" Виктора Медведчука произошёл взрыв. По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв", – сказано в сообщении.

По данным телеграмм-канала, полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что под офисом Медведчука якобы проходил какой-то пикет, после которого прозвучал взрыв.

Взрыв возле офиса Медведчука

Взрыв возле офиса Медведчука

Взрыв возле офиса Медведчука

Взрыв возле офиса Медведчука

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
Теги
фотографии взрыв видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги