В Киеве продолжили судить "пропавших" беркутовцев: все детали

В Святошинском районном суде Киева 14 января состоялось очередное заседание по делу беркутовцев, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Их отдали террористам "Л/ДНР" в рамках обмена пленными перед Новым годом.

Как сообщается в сюжете ТСН, зал суда переполнен, но при этом нет ни одного человека на скамье подсудимых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В этой связи судьи начали заседание с выяснения, почему на него не явились обвиняемые. Более того, у суда нет никаких официальных документов об их отсутствии, а информацию об обмене беркутовцев судьи узнали из СМИ. Более того, к ним не поступало решение Апелляционного суда, который заменил подозреваемым меру пресечения.

В свою очередь адвокат подсудимых Стефан Решко заявил, что его подзащитные полностью пропали с поля зрения. По его словам, передает Укринформ, беркутовцев доставили на КПВВ "Майорское" 29 декабря, и это был это последний раз, когда он с ними общался.

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого Скриншот видео

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого Скриншот видео

"Более двух недель не имеем контактов с нашими подзащитными. И у нас как у защитников даже нет полного текста судебного решения, принятого 28 декабря (об изменении меры пресечения на личное обязательство. – Ред.)", – сказала сторона защиты обвиняемых.

Также стало известно, что в резонансном судебном процессе появились новые лица – три прокурора. Однако защитники пострадавшей стороны высказали им недоверие, поскольку считают их предвзятыми и опасаются еще большего затягивания процесса.

"Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе и присутствующим – Шеваленко, Субботину, Мазепиной", – сказала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

Мотивом своего заявления об отводе она назвала детали хода рассмотрения апелляционных жалоб относительно мер пресечения беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

Сын Героя Небесной Сотни Скриншот видео

По мнению Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод и заверили, что готовы бороться за справедливое решение до конца.

В свою очередь адвокат беркутовцев Решко отметил, что суд якобы не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил суд отказать в его удовлетворении. Другие адвокаты обвиняемых выразили аналогичное мнение. Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нету. Суд после этого удалился в совещательную комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", во время которого террористам были переданы 124 удерживаемые лица, в том числе и бывшие "беркутовцы". В Украину вернулись 76 человек.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что без выдачи террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" возвращение домой украинских спецназовцев было невозможно.

31 декабря общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности с требованиями и просьбами заменить состав прокуроров по делу беркутовцев.

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