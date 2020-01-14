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14 января • обновлено в 15:23
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В Киеве продолжили судить "пропавших" беркутовцев: все детали

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В Святошинском районном суде Киева 14 января состоялось очередное заседание по делу беркутовцев, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Их отдали террористам "Л/ДНР" в рамках обмена пленными перед Новым годом.

Как сообщается в сюжете ТСН, зал суда переполнен, но при этом нет ни одного человека на скамье подсудимых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В этой связи судьи начали заседание с выяснения, почему на него не явились обвиняемые. Более того, у суда нет никаких официальных документов об их отсутствии, а информацию об обмене беркутовцев судьи узнали из СМИ. Более того, к ним не поступало решение Апелляционного суда, который заменил подозреваемым меру пресечения.

В свою очередь адвокат подсудимых Стефан Решко заявил, что его подзащитные полностью пропали с поля зрения. По его словам, передает Укринформ, беркутовцев доставили на КПВВ "Майорское" 29 декабря, и это был это последний раз, когда он с ними общался.

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого

Скриншот видео

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого

На скамье подсудимых нет ни одного подозреваемого

Скриншот видео

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"Более двух недель не имеем контактов с нашими подзащитными. И у нас как у защитников даже нет полного текста судебного решения, принятого 28 декабря (об изменении меры пресечения на личное обязательство. – Ред.)", – сказала сторона защиты обвиняемых.

Также стало известно, что в резонансном судебном процессе появились новые лица – три прокурора. Однако защитники пострадавшей стороны высказали им недоверие, поскольку считают их предвзятыми и опасаются еще большего затягивания процесса.

"Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе и присутствующим – Шеваленко, Субботину, Мазепиной", – сказала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

Мотивом своего заявления об отводе она назвала детали хода рассмотрения апелляционных жалоб относительно мер пресечения беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

Сын Героя Небесной Сотни

Сын Героя Небесной Сотни

Скриншот видео

По мнению Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод и заверили, что готовы бороться за справедливое решение до конца.

В свою очередь адвокат беркутовцев Решко отметил, что суд якобы не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил суд отказать в его удовлетворении. Другие адвокаты обвиняемых выразили аналогичное мнение. Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нету. Суд после этого удалился в совещательную комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", во время которого террористам были переданы 124 удерживаемые лица, в том числе и бывшие "беркутовцы". В Украину вернулись 76 человек.

  • Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что без выдачи террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" возвращение домой украинских спецназовцев было невозможно.

  • 31 декабря общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности с требованиями и просьбами заменить состав прокуроров по делу беркутовцев.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Обмен валют Расстрелы на Майдане Небесная Сотня
Персона
Евгения Закревская
Место
Украина Киев
Тег
Беркут
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