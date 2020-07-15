В Киеве полиция освободили похищенного бизнесмена: его две недели пытали в подвале

Полиция освободила предпринимателя Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, задержанного две недели держали в наручниках в подвале.

Трех злоумышленников задержали. Предприниматель вернется к своей семье.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook уточнил, что трое злоумышленников, которы удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали его, били и издевались, вымогая деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - написал Геращенко.

Полиция освободила похищенного предпринимателя (Twitter Арсена Авакова)

Жизни и здоровью Ткаченко ничего не угрожает (Twitter Арсена Авакова)

Предпринимателя били и пытали (Twitter Арсена Авакова)

Похищенного мужчину приковали наручниками к батарее (Twitter Арсена Авакова)

С освобожденным предпринимателем работают медики (Facebook Антона Геращенко)

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в Киеве из салона красоты "Асса" похитили Сергея Ткаченко, имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

Жена похищенного бизнесмена сообщила в Facebook, что ей угрожают и попросила предоставить ей госохрану, но по "горячей линии" СБУ якобы сказали, что у них карантин.