Полиция освободила предпринимателя Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, задержанного две недели держали в наручниках в подвале.

Трех злоумышленников задержали. Предприниматель вернется к своей семье.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook уточнил, что трое злоумышленников, которы удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали его, били и издевались, вымогая деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - написал Геращенко.

Полиция освободила похищенного предпринимателя (Twitter Арсена Авакова)

В Киеве полиция освободили похищенного бизнесмена: его две недели держали в наручниках в подвале (Twitter Арсена Авакова)

В Киеве полиция освободили похищенного бизнесмена: его две недели держали в наручниках в подвале (Twitter Арсена Авакова)

В Киеве полиция освободили похищенного бизнесмена: его две недели держали в наручниках в подвале (Twitter Арсена Авакова)

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