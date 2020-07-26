В Киеве полицейский на Infiniti напал на людей. Видео

В Киеве участником разборки на дороге оказался сотрудник Национальной полиции Александр Быстров, который находился за рулем "Infiniti ". Он "отличился" движением полосой общественного транспорта, агрессией, нападением на людей с баллончиком, также у него нашли оружие.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.info". Отмечается также, что Быстров, 1992 года рождения, является сотрудником Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Сообщается, что его автомобиль – Infiniti Q50 2018 – в декларациях не значится, более того, он не зарегистрирован ни в сервисном центре МВД, ни в любом другом реестре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Журналисты узнали, что полицейский проживает в новом дорогом ЖК, где владеет квартирой стоимостью в 700 тыс грн. В то же время автомобиль и гараж в указанном ЖК принадлежат матери Быстрова, которая является "скромной пенсионеркой из налоговой с хорошим запасом Infinity".

На водителя другого автомобиля полицейский напал с газовым баллончиком Sabre, который запрещен для использования против людей. А полицейские, которые остановили "Infiniti" за движение полосой общественного транспорта, не оштрафовали Быстрова и не досматривали его машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп из группы "Партия "За будущее" Антон Яценко уже 60 раз превысил скорость на дорогах за 50 дней действия видеофиксации нарушений ПДД. Он ни разу не заплатил штраф.