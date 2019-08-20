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В Киеве поймали убийц матери и дочери

1.2т Читать материал на украинском

Подозреваемые в убийстве матери и дочери – 53-летней Надежды Головач и 31-летней Юлии Зайковой, которые пропали под Киевом 17 августа, задержаны.

"Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и области и следователями ГУ ЧП в области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин", – сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Персона
Лариса Сарган
Место
Украина Киев
Теги
убийство Генеральная прокуратура Украины
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