В Киеве поймали убийц матери и дочери

Подозреваемые в убийстве матери и дочери – 53-летней Надежды Головач и 31-летней Юлии Зайковой, которые пропали под Киевом 17 августа, задержаны.

"Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и области и следователями ГУ ЧП в области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин", – сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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