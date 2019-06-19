В Киеве погиб Тымчук: опубликованы фото с места трагедии

В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

В распоряжении OBOZREVATEL появились фотографии дома №10 на бульваре Перова, где произошла трагедия (чтобы посмотреть снимки, проскролльте страницу до конца).

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дмитрий Тымчук

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

По факту смерти уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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