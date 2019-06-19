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В Киеве погиб Тымчук: опубликованы фото с места трагедии

13.3тЧитать материал на украинском

В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

В распоряжении OBOZREVATEL появились фотографии дома №10 на бульваре Перова, где произошла трагедия (чтобы посмотреть снимки, проскролльте страницу до конца).

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

Дом, где найден мертвым Тымчук

В Киеве погиб Тымчук: опубликованы фото с места трагедии
Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

По факту смерти уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
УкраинаКиев
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ну а фотки дырявого будут?? Что бы люди поверили то потерь нет..а просто побитая башка майданутой скотиняки..
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Макаревич egor 1
Макаревич egor 1
Чистил оружие, и случайно нажал на курок... и так семь раз...
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Livesey David
Livesey David
Вы там его сразу не хороните, потыкайте зубочисткой пару дней, вдруг оживет, как Бабченка.
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