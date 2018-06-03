В Киеве обокрали квартиру пропагандиста Вышинского – РосСМИ

В Киеве неизвестные обокрали квартиру директора и журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого судят по делу о госизмене.

Об этом "РИА Новости" заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский, добавив, что сейчас на месте происшествия работает полиция.

"Квартиру обокрали, сейчас ущерб фиксирует полиция", — сказал Доманский.

По словам жены журналиста, "в Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули всё вверх дном, выдернув ящики с корнем".

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Напомним, 15 мая в Киеве СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая его Вышинского на два месяца без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вышинский призвал лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре ему сообщили, что это невозможно.