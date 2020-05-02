В Киеве нардеп Кива устроил скандал и обозвал полицию "оборотнями"

В Киеве народный депутат Илья Кива "по зову совести" устроил перепалку в одной из многоэтажек. Он не дал местному жителю, купившему квартиру, заселиться в нее. Нардеп считает его рейдером.

Как рассказал OBOZREVATEL киевлянин Андрей, он купил квартиру на открытых торгах в системе СЕТАМ. Сделал это законно через эту площадку, а в купленном жилье никто официально не проживал.

"Я приехал сегодня, хотел зайти в квартиру, но она была заперта. Вызвал полицию и сотрудников, которые открыли дверь. В этот момент приехал народный депутат Илья Кива и начал называть нас всех рейдерами, несмотря на документы. Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену, я все записал на видео", – поясняет киевлянин.

Илья Кива

По его словам, жилье в микрорайоне Оболонь он купил для личного проживания. "Исполнитель сказал, что никто не прописан, но оно сдавалась в оренду. Когда же я приехал на место, то в квартире мы увидели женщину, мужчину и 17-летнего подростка", – подчеркнул Андрей.

Илья Кива

На присланных OBOZREVATEL видео слышно, как нардеп Илья Кива называет полицейских "оборотнями". "Это оборотни и это мое субъективное мнение... Двери ломали вместе с полицией. Сколько вам заплатили за соучастие в преступлении? Мы выведем всех на чистую воду. Улыбается тот, кто улыбается последним...", – эмоционально комментировал происходящее Кива.

Также, по словам Андрея, Кива нецензурно выражался и привел с собой двух стримеров, которые "снимали ему сториз в Instagram".

Далее в интервью одному из телеканалов нардеп пояснил, что считает происходящее рейдерским захватом. "Когда я занимался спортом, мне позвонила украинка, женщина, сообщившая, что к ней врываются в квартиру бандиты. В ее жилье находится несовершеннолетний ребенок и ее фактически в условиях карантина пытались выгнать из собственной квартиры. Это хорошо организованная банда рейдеров, которая пользуется незащищенностью законами и полицией граждан, выбрасывает их на улицу несмотря ни на что...", – пояснил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение.

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