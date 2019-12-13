Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Киеве накрыли контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

1.5т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны).

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

ssu.gov.ua

По информации ведомства, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны России. Груз должен был поступить в РФ через третьи страны.

Новости
Суд принял решение по подельникам "крестного отца контрабанды" из Одессы

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

ssu.gov.ua

Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в бенефисе "Джокера" на канале Путина увидели угрозу нацбезопасности.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
3
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Дожили, на Украине АН-2 стал боевым.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куролесов Вася
Куролесов Вася
Там елки искусственные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Исаев Денис
Исаев Денис
Интересно что за воздушные бои ведут транспортники?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги