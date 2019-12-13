В Киеве накрыли контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны).

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ ssu.gov.ua

По информации ведомства, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны России. Груз должен был поступить в РФ через третьи страны.

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

СБУ накрыла контрабанду оборудования для боевых самолетов РФ ssu.gov.ua

Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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